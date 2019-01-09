В Екатеринбурге посадили организатора «финансовой пирамиды», похитившего 47 миллионов рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:56:12+03:00

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В Екатеринбурге отправили за решетку одного из организаторов «финансовой пирамиды». Евгения Кравцова признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В течение девяти месяцев мужчина вместе с пока невычисленным подельником обкрадывал банки. Сообщники изготавливали фиктивные справки 2-НДФЛ на имена своих земляков, а также вносили в трудовые книжки записи о том, что они якобы устроены в одну из афиллированных ими организаций.

- Кравцов и его соучастник уверяли граждан, что данные средства они якобы вкладывают в сверхприбыльные проекты, от чего имеют большую выгоду. С гражданами заключался договор займа, в соответствии с которым кредитная организация брала на себя обязательства по погашению кредитов, однако на самом деле злоумышленники не имели возможности исполнить обязательства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности обманом подельники похитили из 19 банков 47,9 миллиона рублей.

Суд приговорил Евгения Кравцова к 6 годам колонии общего режима.