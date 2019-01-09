2019-01-09T13:36:28+03:00
Общество

На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов

К нему присоединили департамент лесного хозяйства
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все функции и полномочия департамента переданы министерствуВсе функции и полномочия департамента переданы министерствуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области утверждена новая структура Министерства природных ресурсов и экологии. Теперь в ее состав входит региональный департамент лесного хозяйства. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. С сегодняшнего дня ведомства приступили к работе как один исполнительной орган государственной власти.

- Состоявшееся объединение позволит более эффективно реализовывать на территории области все положения действующего природоохранного законодательства как федерального, так и регионального уровня, - сказал глава Минприроды Алексей Кузнецов.

Все функции и полномочия департамента переданы министерству.

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