На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:36:28+03:00

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В Свердловской области утверждена новая структура Министерства природных ресурсов и экологии. Теперь в ее состав входит региональный департамент лесного хозяйства. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. С сегодняшнего дня ведомства приступили к работе как один исполнительной орган государственной власти.

- Состоявшееся объединение позволит более эффективно реализовывать на территории области все положения действующего природоохранного законодательства как федерального, так и регионального уровня, - сказал глава Минприроды Алексей Кузнецов.

Все функции и полномочия департамента переданы министерству.