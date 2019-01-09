2019-01-09T12:31:21+03:00
Общество

В Качканаре будут судить директора ФОКа, на корте которого девочку придавило хоккейными воротами

Первоклассница получила открытую черепно-мозговую травму
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Качканаре перед судом предстанет директор физкультурно-оздоровительного комплекса, на корте которого на первоклассницу упали хоккейные ворота. Руководителя ФОКа обвиняют в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в поселке Велериановск, когда девочка играла на катке с друзьями. Когда школьница пробегала мимо ворот, они упали, ударив ребенка по голове. В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму.

- Это произошло на корте, принадлежащем на праве оперативного управления автономному учреждению Качканарского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Как полагает следствие, директор данного учреждения не обеспечила безопасность на вверенном ей спортивном объекте, допустив бесконтрольную эксплуатацию посторонними гражданами неустойчивой конструкции - хоккейных ворот - после проведения спортивных мероприятий, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении 54-летней директрисы на правлено в суд. Женщине грозит до пяти лет принудительных работ или тюремный срок тоже до пяти лет.

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