2019-01-09T12:07:15+03:00
Спорт

Ответная баррикада: свердловские автогонщики перегородили бревном проезд к зданию Минприроды

Такой акцией протеста спортсмены призывают чиновников прекратить войну против ледового автодрома
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Платон МаматовФото: Платон Маматов
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Свердловские автогонщики провели возле здания областного министерства природы акцию протеста. Спортсмены перегородили проезд, положив посредине дороги бревно с посланием - "Хватит кошмарить ледовый автодром". А все из-за того, что третьего января на на озере Балтым уже второй годя подряд были сорваны соревнования по автогонкам.

Фото: Платон Маматов

Фото: Платон Маматов

- Приезжает Березовское лесничество на служебном транспорте и требует дать проезд на озеро Балтым для проведения охранных мероприятий. А по факту провозит частный лесовоз груженый бревнами частной компании «РегионЛеском». Затем лесничие выставляют ЧОП «Т-34», который охраняет дрова. То есть служащие госучреждения провозят на территорию одного частного предприятия имущество другого. Все нормально? - возмущается организатор гонок Максим Ченцов.

Спортсмены нашли офис «РегионЛеском» и отправили им уведомление с просьбой забрать бревна с берега, если они действительно принадлежат компании. Однако ответа не последовало. Тогда организаторы распилили и растащили бесхозные деревья.

Вопрос про бревна Минприроды?.Автор: Максим Ченцов

- Тут же ЧОП вызывает полицию и пишет на нас заявление. По странному стечению обстоятельств приезжает и представитель Минприроды, который дает объяснение, что дрова здесь могут быть, чтобы предотвратить возможные нарушения. Но где какие-то документы, подтверждающие нарушения? И кто вообще оплачивает все эти работы? - продолжает Ченцов.

Противостояние между чиновниками и спортсменами началось в начале прошлого года. Тогда за несколько минут до соревнований к трассе на Балтыме съехались представители Минприроды, полицейские и казаки. В итоге гонка оказалась сорванной, а доступ на лед закрыт.

Несколько месяцев спортсмены обивали пороги всевозможных инстанций и в итоге добились своего. Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным.

Однако за несколько дней до Нового года министерство снова выдало распоряжение о запрете выезда на лед.

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