Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на отлов бездомных собак

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:18:09+03:00

В первую очередь агрессивных собак, с признаками болезни, а также свободно гуляющих возле школ, детсадов и местах массового скопления людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в городе должно стать на 2800 бродячих псов меньше

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который в предстоящий год займется отловом, содержанием и пристроем бездомных собак. Согласно сайту госзакупок, на эти работы мэрия готова выделить 30,8 миллиона рублей. За эти деньги компания, выигравшая тендер, должна отловить в общей сложности 2800 бродячих псов.

- Подрядчик должен иметь не менее 50 вольеров в закрытом боксе и не менее 15 на улице. Также в помещении должен быть ветеринарный кабинет с условиями для операций; водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение, вентиляция, освещение; бактерицидные лампы для обеззараживания, выгульная площадка, - говорится в техзадании. - В штате должны быть ветеринар, кинолог, уборщик и координатор.

Кроме того, в течение двух месяцев подрядчик обязан установить видеонаблюдение с пяти точек обзора.

Первые 10 дней отловленные животные проведут в карантинных вольерах. Если здоровье и поведение собак не будет вызывать вопросов у кинолога и ветеринара, псов переведут в общие вольеры и начнут искать для них хозяев. Животных с признаками бешенства и других опасных заболеваний усыпят.