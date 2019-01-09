В Екатеринбурге поймали курьеров, маскировавших наркотики под камни

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:21:50+03:00

Закладки дилеры не прятали, а разбрасывали прямо во дворах

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Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали банду наркокурьеров. Распространяли товар двое мужчин и женщина по принципу «хочешь лучше спрятать - положи на самое видное место».

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Крупными партиями «заведовала» барышня, которая сбывала их подельникам. Те, в свою очередь, расфасовывали наркотики, пряча в пластилиновые слепки, которые с виду похожи на обычные камни. После этого мужчины, не привлекая внимания, раскидывали «закладки» во дворах жилых домой, у гаражей и продуктовых магазинов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

- При проведении личного досмотра полицейские изъяли у одного из мужчин 15 пластилиновых слепков с гашишем. В съемной комнате женщины в сейфе был обнаружен пластиковый контейнер с пятью брикетами гашиша. В жилище третьего пособника также были найдены такие брикеты, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Сразу после задержания на станции Екатеринбург-Пассажирский правоохранители изъяли шесть «закладок». В отношении наркосбытчиков возбуждены уголовные дела.