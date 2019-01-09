Прокуратура уличила мэрию Екатеринбурга в излишней вырубке деревьев

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:12:15+03:00

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Свердловская прокуратура не досчиталась в Екатеринбурге деревьев. В период 2017-2018 годов администрация уральской столицы рассмотрела 197 заявлений о выдаче разрешений на снос, пересадку или реконструкцию зелёных насаждений. Однако в ходе проверки надзорное ведомство выявило ряд нарушений при вырубке.

- Комитетом благоустройства нарушен регламент услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» в части сроков составления акта обследования насаждений, предоставления муниципальной услуги заинтересованным лицам, требования у них не предусмотренных регламентом документов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, выяснилось, что «Водоканал» после проведения ремонтных работ на сетях не везде провел благоустройство по озеленение.

В связи с этим главе Екатеринбурга и руководителю «Водоканала» прокуратура внесла представление об устранении нарушений - оценить ущерб и взыскать его с виновных.