В Кургане задержали 140 канареек, которых контрабандой везли в Екатеринбург

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:03:05+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора по Курганской области пресекли контрабанду певчих птиц. Специалисты задержали автомобиль с клетками, в которых находились 140 канареек и 4 дрозда. Певчих пернатых везли из Казахстана в Екатеринбург без ветеринарных документов.

- На 464 километре трассы «Иртыш» задержан автомобиль, следовавший по маршруту Астана - Екатеринбург. В траспортном средстве перевозили 144 голов птиц, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. - Нарушено Решение комиссии таможенного союза «О применении ветеринарно- санитарных мер в ЕАЭС». Был составлен акт возврата. С нарушителем проведена беседа о провозе животных по территории Таможенного Союза.

Птиц-нелегалов отправили обратно в Казахстан.