Если машина заглохла на трассе: советы спасателей

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:05:52+03:00

Из-за сильных морозов топливо в баке часто замерзает, и поездка может обернуться борьбой за выживание

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до -20 градусов. А в некоторых районах столбики термометров опустятся аж до -35. Спасатели рекомендуют отложить автомобилистам дальние поездки, так как из-за сильных морозов топливо в баке часто замерзает и машина глохнет. Но если поездку отложить нельзя, то на случай ЧП стоит знать несколько правил.

- Нужно прижаться к обочине и остановиться. Руль вывернуть вправо, чтобы в случае удара в заднюю часть машина не вылетела на дорогу. Выставите знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию и габариты, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - После этого сразу же звоните в МЧС по номеру 101 или экстренным слуюбам, набрав 112.

Не получить обморожение, дожидаясь пока придет помощь, поможет нехитрый набор. Его всегда необходимо держать на готове при дальних поездках: плед или шерстяное одеяло - по одному на каждого пассажира, аптечка, фонарь, а также спиртовка или несколько свечей.

Также стоит иметь в багажнике трос, пару стальных карабинов, лопату и канистру с запасом топлива.

- Машину постарайтесь не глушить - неизвестно, сможете ли вы ее потом завести, - добавили в МЧС. - Двигатель проработает часа 4, если у вас 2/3 бака в 40 литров.