2019-01-09T07:29:27+03:00
Спорт

Уральский гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе Дакара

От лидеров на данный момент его отделяют 6,5 минут
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: facebook Сергея КарякинаФото: facebook Сергея Карякина
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В Перу завершился второй этап ралли Дакар-2019. После прохождения 340-километрового спецучастка экипаж уральского гонщика Сергея Карякина и штурмана Антона Власюка занимает третье место в классе SxS. После первого этапа спортсмены финишировали лишь восьмыми.

Фото: facebook Сергея Карякина

Фото: facebook Сергея Карякина

- Сложный спецучасток, честно могу сказать. Даже я немного подустал, но наша багги показала себя хорошо. Перегревались только амортизаторы, так как сильно трясло. Было много так называемых песочных волн, которые образуются от надувания ветра, и машина на них очень сильно прыгала, - поделился Сергей Карякин. - Мы ехали очень аккуратно и безопасно, без лишнего риска.

От лидеров на данный момент Карякин и Власюк отстают на 6,5 минут.

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