В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
В Екатеринбурге в аварии с участием двух автомобилей пострадал дошкольник. Минувшим вечером на улице Светлореченская столкнулись Daewoo Gentra и Skoda Octavia.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Предварительно установлено, что 22-летний водитель Daewoo со стажем вождения 5 лет, при движении со стороны Суходольской в сторону Соболева не обеспечил постоянный контроль за движением машины и допустил столкновение со Skoda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбуруга. - В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Skoda.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
33-летний мужчина, сидевший за рулем, получил множественные порезы лица и головы. У 6-летнего мальчика, находящегося на заднем сидении иномарки, сломано бедро.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Как уточнили в Госавтоинспекции, ребенок перевозился без детского кресла и в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.
Иномарка после столкновения оказалась не на ходу, с места ДТП ее пришлось увозить на эвакуаторе.