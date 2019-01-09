В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:12:38+03:00

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В Екатеринбурге в аварии с участием двух автомобилей пострадал дошкольник. Минувшим вечером на улице Светлореченская столкнулись Daewoo Gentra и Skoda Octavia.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Предварительно установлено, что 22-летний водитель Daewoo со стажем вождения 5 лет, при движении со стороны Суходольской в сторону Соболева не обеспечил постоянный контроль за движением машины и допустил столкновение со Skoda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбуруга. - В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Skoda.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

33-летний мужчина, сидевший за рулем, получил множественные порезы лица и головы. У 6-летнего мальчика, находящегося на заднем сидении иномарки, сломано бедро.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Как уточнили в Госавтоинспекции, ребенок перевозился без детского кресла и в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

Иномарка после столкновения оказалась не на ходу, с места ДТП ее пришлось увозить на эвакуаторе.