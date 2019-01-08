2019-01-08T12:04:54+03:00
Происшествия

За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью

Рейды продолжатся до конца каникул
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полицейские проводят операцию «Комендантский патруль». Она началась еще 30 декабря и продлится до конца зимних каникул. Сотрудники в погонах ищут детей, которые находятся ночью и не дома без присмотра родителей.

- На сегодняшний день выявлено 30 фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в связи с чем в отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

За эту неделю в патруле приняли участие больше 500 полицейских, они проверили более 1300 мест, где могут находиться несовершеннолетние. В первую очередь это клубы, бары, кафе, торговые центры, вокзалы и автостанции.

За это время в отделы полиции доставили 80 несовершеннолетних: 45 детей находились вне дома ночью, 66 - безнадзорные и беспризорные. Также 17 человек находились в розыске, а 13 привели в полицию за нарушения.

- Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию детей, особенно в праздничные дни, грамотно организовывать досуг своих детей, а также не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное время, - добавили в УМВД. - Напоминаем, что недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанностей может стать причиной совершения противоправных действий как в отношении ребенка, так и самим несовершеннолетним.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральский гонщик Карякин стал восьмым после первого этапа «Дакара»
Бывшая любовница Гуфа из Екатеринбурга пришла на «Дом-2» и станцевала стриптиз
Баскетбольный клуб УГМК одержал 25 победу подряд в Премьер-лиге
Из-за сильного ветра спасатели призывают уральцев быть осторожными будущей ночью
Семейную пару из Югорска, пострадавшую в страшном ДТП на севере области, транспортируют в Екатеринбург
В первый рабочий день 2019 года столбики термометров опустятся до -13 градусов
Полиция Екатеринбурга накрыла склад с 10 тысячами бутылок поддельной выпивки
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 3:0
Свердловская автоледи устроила ДТП с 47 потерпевшими
Екатеринбуржцы «засветились» на льду во имя безопасности на дорогах
В Верхней Пышме заложили первый камень храма в честь всех родителей
Под Нижним Тагилом сгорели дом и машина
Екатеринбургскую остановку «Дом кино» перенесли из-за транспортной реформы
От удара заполыхала машина: в Екатеринбурге за вечер произошло два серьезных ДТП
Обеспечивать безопасность Рождества в Свердловской области будут 300 спасателей
Осужденному из Камышлова пытались передать наркотики в черносливе
Сотрудники ГАИ проверяют автобусы, перевозящие детей
Правительство Свердловской области поможет семье школьницы, которая поехала на Кремлевскую елку и умерла
В Екатеринбурге вернули холодную воду в дома на Ботанике
История продолжается: на мосту в Екатеринбурге снова появился указатель логова местных черепашек-ниндзя