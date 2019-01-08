За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:04:54+03:00

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В Екатеринбурге полицейские проводят операцию «Комендантский патруль». Она началась еще 30 декабря и продлится до конца зимних каникул. Сотрудники в погонах ищут детей, которые находятся ночью и не дома без присмотра родителей.

- На сегодняшний день выявлено 30 фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в связи с чем в отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

За эту неделю в патруле приняли участие больше 500 полицейских, они проверили более 1300 мест, где могут находиться несовершеннолетние. В первую очередь это клубы, бары, кафе, торговые центры, вокзалы и автостанции.

За это время в отделы полиции доставили 80 несовершеннолетних: 45 детей находились вне дома ночью, 66 - безнадзорные и беспризорные. Также 17 человек находились в розыске, а 13 привели в полицию за нарушения.

- Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию детей, особенно в праздничные дни, грамотно организовывать досуг своих детей, а также не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное время, - добавили в УМВД. - Напоминаем, что недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанностей может стать причиной совершения противоправных действий как в отношении ребенка, так и самим несовершеннолетним.