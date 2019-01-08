2019-01-08T08:40:08+03:00
Звезды

Бывшая любовница Гуфа из Екатеринбурга пришла на «Дом-2» и станцевала стриптиз

Яна Швецова встречалась с рэпером два года
Олег Галимов
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Швецова родом из ИрбитаШвецова родом из Ирбита
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Бывшая любовница рэпера Гуфа 18-летняя Яна Швецова продолжает популяризировать свою персону. На сей раз юная жительница Екатеринбурга пришла на проект «Дом-2», где сразу же заявила о намерении «познакомиться» с участником проекта Захаром Саленко.

Впервые оказавшись перед камерами, девушка сразу же привлекла к себе внимание и станцевала стриптиз перед другими участниками. Полностью раздеваться девушка не стала, но пообещала Саленко сделать это, когда останется наедине с ним.

- Я могу полностью снять, но это будет перебор. Я ему потом один на один полностью сниму. Без проблем, - сказала Яна.

Любовница Гуфа танцует стриптиз.Видео: телеканал ТНТОлег Галимов

Ранее мы рассказывали об истории отношений Швецовой и Алексея Долматова. Пара познакомилась в Москве в 2016 году, когда рэпер встречался с солисткой группы «А'Студио» Кети Топурия. Осенью этого года Яне надоела роль любовницы и она начала шантажировать возлюбленного интимной перепиской, после чего Гуф расстался с Топурия.

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