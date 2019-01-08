2019-01-08T08:18:43+03:00
Спорт

Баскетбольный клуб УГМК одержал 25 победу подряд в Премьер-лиге

В очередном матче «лисицы» обыграли ногинский «Спартак»
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба БК УГМКФото: пресс-служба БК УГМК
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УГМК начал второй круг регулярного первенства страны с разгрома ногинского «Спартака», отметив очередной сотней 25 победу подряд в российской Премьер-лиге.

На старте поединка гости приложили немало усилий, конкурируя с действующим чемпионом страны. По истечении первых 10 минут игры "лисицы" уже добились преимущества в 8 очков – 24:16, а к большому перерыву увеличили отрыв до 21 балла - 61:30. Тон в игре задавали баскетболистки УГМК Альба Торренс и Мария Вадеева. Они же стали самыми результативными игроками в составе уральской команды, принеся в командную копилку по 18 очков.

После большого перерыва подопечные Мигеля Мендеса и позволили «красно-белым» заработать за два десятиминутных отрезка всего лишь 14 очков.

В итоге УГМК записал на свой счет очередную сотню сезона - 111:44, отпраздновав 25 победу подряд в российской Премьер-лиге, и единолично возглавляет турнирную таблицу со стопроцентным результатом.

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