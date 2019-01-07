2019-01-07T14:52:05+03:00
Происшествия

Семейную пару из Югорска, пострадавшую в страшном ДТП на севере области, транспортируют в Екатеринбург

Их дочерей отвезут на лечение в ХМАО
Данил СВЕЧКОВ
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Авария произошла на 15 километре региональной автодороги «Ивдель-ХМАО». Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»Авария произошла на 15 километре региональной автодороги «Ивдель-ХМАО». Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Врачи продолжают бороться за жизни людей, пострадавших 6 января при аварии по Ивделем. При столкновении KIA Rio и Peugeot 3008 погибли три человека, сидевшие в первой машине. Выжила лишь 13-летняя девочка. Ее госпитализировали. Кроме того, пострадали четыре человека из Югорска, сидевшие во второй машине - мужчина, женщина и две их 18-летние дочери. Желание помочь пострадавшим уже изъявили и в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

- В настоящий момент рассматривается возможность транспортировки двоих взрослых в травматологический центр Екатеринбурга, двоих подростков - в больницу города Югорск, - сообщается на сайте правительства ХМАО.

Добавим, что у пострадавших медики обнаружили сотрясение мозга, переломы и тупые травмы.

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