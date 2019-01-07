В первый рабочий день 2019 года столбики термометров опустятся до -13 градусов
В ближайшие три дня в Екатеринбурге будет прохладно, но не морозно. Так, следующей ночью столбики термометров опустятся до -13…-15 градусов Цельсия. А уже днем вторника температура воздуха ожидается от -11 до -13 градусов.
– Будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег, – сообщают сотрудники ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
В среду, первый рабочий день в году, будет переменная облачность. А вот осадков посреди рабочего дня не предвидится. Столбики термометра ночью опустятся до -14, -16 градусов, а днем до -11, -13 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.