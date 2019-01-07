Полиция Екатеринбурга накрыла склад с 10 тысячами бутылок поддельной выпивки

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:28:01+03:00

Они хранились в гаражном боксе на улице Восстания

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Целое море контрафактной выпивки не дойдет до стаканов алкопотребителей Урала в эти праздники. Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли в городе склад, в котором хранилось больше 10 тысяч бутылок с поддельным алкоголем.

- По предварительным данным, он может входить в одну сеть с аналогичным складом в Новоуральске, который был выявлен 31 декабря прошлого года, - сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В период праздников «бутлегеры» пытаются как можно больше сбыть своей нелегальной продукции. Поэтому свою работу активизируют и сыщики.

Склад располагался в гаражном боксе на улице Восстания. Сыщики нагрянули туда, когда приехал кладовщик, 37-летний уроженец Азербайджана.

- Внутри помещения находилось более 10 тысяч бутылок с водкой «Царская», «Столичная», «Абсолют», коньяк «Казахстан» и «Старый Кенингсберг» и других, - добавил Валерий Горелых. - На всей продукции были обнаружены поддельные акцизные марки.

Хозяевам такой выпивки грозит уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок». А это до 12 лет лишения свободы.

- Не исключено, что это только одно из звеньев цепи, - уточнил Валерий Горелых. - Несколько дней назад в Новоуральске сыщики выявили точку с почти аналогичной продукцией.