Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 3:0

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:49:05+03:00

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в третий раз за сезон встретился с челябинским «Трактором» и в третий раз победил. Крайний матч для нашей команды закончился со счетом 3:0

- Якуб Коварж оформил шестой «сухарь» в сезоне, а Денис Казионов забросил первую шайбу после возвращения в нашу команду, - сообщают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - После первого периода счет на табло не изменился. После перерыва наша команда продолжила играть в меньшинстве, выстояла, а в середине встречи Денис Казионов вывел «Автомобилист» вперед.

В третьем периоде счет изменился лишь на последней минуте, когда «Трактор» снял вратаря, и Илья Крикунов отправил шайбу в пустые ворота.