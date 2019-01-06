Свердловская автоледи устроила ДТП с 47 потерпевшими

6 Янв. 2019 2019-01-06T20:01:15+03:00

Женщина, выехав на встречку, врезалась в автомобиль и переполненный автобус

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На Серовском тракте в Свердловской области развязная езда 42-летней женщины привела к аварии с десятками пострадавших. На 158 километре трассы водитель «ВАЗ-2115» выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку «Киа Сид» и рейсовый автобус.

По информации свердловской дорожной полиции, в результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести. Водитель «ВАЗ-2115» – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом грудной клетки справа. Водитель «Киа» – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы.

В момент ДТП в пассажирском автобусе, следующем по маршруту «Качканар – Екатеринбург», находилось 46 человек, травмы никто из пассажиров не получил. Всех пассажиров автобуса доставили до областной столицы на других автобусах.