2019-01-06T11:55:05+03:00
Общество

Екатеринбуржцы «засветились» на льду во имя безопасности на дорогах

Массовый флэшмоб на катке провели сотрудники дорожной полиции
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Екатеринбургские инспекторы ГИБДД провели творческую акцию с целью привлечения внимания жителей к безопасности на дорогах. Все участники мероприятия поначалу танцевали под музыку, а затем устроили настоящий флэшмоб.

Взрослые и дети закрепили на одежде светящиеся браслеты и значки, а также взяли в руки буквы большого размера. Затем активные горожане выстроились в слово «Засветись!» прямо на льду катка «Юность».

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Таким креативным образом, было привлечено внимание к безопасности на дорогах в ночное и вечернее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24