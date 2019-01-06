Екатеринбуржцы «засветились» на льду во имя безопасности на дорогах

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:55:05+03:00

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Екатеринбургские инспекторы ГИБДД провели творческую акцию с целью привлечения внимания жителей к безопасности на дорогах. Все участники мероприятия поначалу танцевали под музыку, а затем устроили настоящий флэшмоб.

Взрослые и дети закрепили на одежде светящиеся браслеты и значки, а также взяли в руки буквы большого размера. Затем активные горожане выстроились в слово «Засветись!» прямо на льду катка «Юность».

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Таким креативным образом, было привлечено внимание к безопасности на дорогах в ночное и вечернее время.