Екатеринбуржцы «засветились» на льду во имя безопасности на дорогах
Массовый флэшмоб на катке провели сотрудники дорожной полиции
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:
Екатеринбургские инспекторы ГИБДД провели творческую акцию с целью привлечения внимания жителей к безопасности на дорогах. Все участники мероприятия поначалу танцевали под музыку, а затем устроили настоящий флэшмоб.
Взрослые и дети закрепили на одежде светящиеся браслеты и значки, а также взяли в руки буквы большого размера. Затем активные горожане выстроились в слово «Засветись!» прямо на льду катка «Юность».
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Таким креативным образом, было привлечено внимание к безопасности на дорогах в ночное и вечернее время.