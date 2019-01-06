В Верхней Пышме заложили первый камень храма в честь всех родителей

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:14:58+03:00

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В Верхней Пышме сделали первый шаг на пути к строительству Храма Святых Иоакима и Анны. Вчера был заложен первый камень будущей культовой постройки, рассчитанной на 500 прихожан. Это первая закладка храма в регионе в наступившем 2019 году.

Церковь появится на углу Успенского проспекта и улицы Уральских рабочих в Верхней Пышме в течение двух лет.

Однопрестольный храм будет построен в традиционной московско-ярославской традиции, характерной для XVII века. В стиле так называемого «корабля».

На территории храма также разместятся парковка и зона досуга для детей и взрослых. Вокруг здания проложат асфальтированную дорогу для проведения крестного хода.

Фото: пресс-служба УГМК

Церковь станет уже третьей по счету в городе с населением чуть более 70 тысяч человек.

В торжественной церемонии закладки фундамента принял участие и митрополит Екатеринбургский и верхотурский Кирилл. Глава местной епархии сказал, что новая церковь будет посвящена всем родителям.

- Мы решили построить этот храм в память наших родителей, всех старших наших – тех, кто дал нам жизнь, кто воспитывал. Храм в честь отца и матери Пресвятой Богородицы – это символ родительской любви и их почитания, нашего благодарения им и утешения, - заключил митрополит.