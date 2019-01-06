Под Нижним Тагилом сгорели дом и машина
Пламя уничтожило иномарку Toyota Corolla и садовые постройки
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В Свердловской области вечером 5 января случился сильный пожар. Под Нижним Тагилом дотла сгорел дом в коллективном саду «Старатель». Происшествие зафиксировали на улице Малой Гальянской. Сильное пламя добралось и до машины, припаркованной возле дома. Спасти японский автомобиль Toyota Corolla не удалось.
На место выехали две пожарные машины с шестью пожарными.
- Пожар потушен в течение двух минут, - подытожили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.