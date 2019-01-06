Екатеринбургскую остановку «Дом кино» перенесли из-за транспортной реформы

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:59:34+03:00

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В Екатеринбурге автобусная остановка «Дом кино» изменила местоположение. Согласно сервису 2GIS отныне она будет находиться ближе к пересечению улиц Малышева и Луначарского. Теперь екатеринбуржцы будут садиться в общественный транспорт на участке улицы ближе к Мамина – Сибиряка.

Компактную остановку впишут в существующую платную парковку.

Изменения произошли из-за транспортной реформы, которая заработает в полной мере 1 июня этого года.

Нововведение стало «первой ласточкой» глобальных изменений остановок в городе. Всего в Екатеринбурге 1300 остановок, подавляющее большинство из которых обещают преобразить в рамках транспортной реформы.

Отметим, что ранее остановка "Дом кино" на протяжении нескольких десятилетий была именно на том месте, куда ее перенесли сейчас.