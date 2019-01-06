2019-01-06T08:56:34+03:00
Происшествия

От удара заполыхала машина: в Екатеринбурге за вечер произошло два серьезных ДТП

Дорожные инциденты случились с интервалом в час
Павел ПИВОВАРОВ
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От удара кабина иномарки сложилась в гармошку. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"От удара кабина иномарки сложилась в гармошку. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшим вечером в уральской столице произошло два ДТП. В десятом часу вечера возле дома № 97 по улице 8 марта столкнулись Ford Focus и Mersedes.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды городского УГИБДД, 22-летняя автоледи, управлявшая иномаркой с Туманного Альбиона, перепутала полосы движения и при развороте влетела в немецкий агрегат. От удара машина неосторожной автолюбительницы загорелась. Тушить транспорт пришлось пожарным.

Фото: Vlada Tucha

Фото: Vlada Tucha

С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма пострадавшую увезли в городскую больницу №24.

Спустя час на перекрестке улиц Ясная и Шаумяна жестко столкнулись две иномарки. ДТП с участием автомашин Hyundai и Mitsubishi случилось в половине одиннадцатого вечера. Никто к счастью не погиб и не пострадал. При столкновении одной из машин смяло кабину.

На место инцидента выезжали «скорая помощь» и МЧС.

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