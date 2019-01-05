2019-01-05T13:22:42+03:00
Происшествия

Осужденному из Камышлова пытались передать наркотики в черносливе

"Новогодний подарок" ему передал родственник с воли
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ГУФСИН по Свердловской областиФото: ГУФСИН по Свердловской области
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Одному из осужденных, которые отбывают наказание в ИК-52 Камышловского района, передали необычный новогодний подарок.

- В комнате выдачи посылок, бандеролей и передач при досмотре продуктовой передачи на осужденного обнаружили и изъяли наркотическое вещество, весом примерно 10 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУфСИН по Свердловской области.

Передача пришла от родственника, который живет в Богдановиче. Сейчас мужчине грозит уголовное наказание.

- По данному факту проводится проверка, - отметил Александр Левченко, пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области.

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