Осужденному из Камышлова пытались передать наркотики в черносливе
"Новогодний подарок" ему передал родственник с воли
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Одному из осужденных, которые отбывают наказание в ИК-52 Камышловского района, передали необычный новогодний подарок.
- В комнате выдачи посылок, бандеролей и передач при досмотре продуктовой передачи на осужденного обнаружили и изъяли наркотическое вещество, весом примерно 10 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУфСИН по Свердловской области.
Передача пришла от родственника, который живет в Богдановиче. Сейчас мужчине грозит уголовное наказание.
- По данному факту проводится проверка, - отметил Александр Левченко, пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области.