Сотрудники ГАИ проверяют автобусы, перевозящие детей
В Екатеринбурге госинспекторы технического надзора ГИБДД проверяют транспорт, который перевозит детей в театры, ледовые городки, цирк, аквапарк.
- 4 января были проверены автобусы, прибывшие на цирковое представление, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. - Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверили наличие опознавательных знаков, техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность ремней безопасности и все необходимые для перевозки детей документы.
За нарушения правил перевозки детей за время утреннего рейда в отношении 2 водителей возбудили административные производства. Всего за 4 дня проверили больше 40 автобусов.