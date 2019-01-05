2019-01-05T12:25:56+03:00
Общество

Сотрудники ГАИ проверяют автобусы, перевозящие детей

Они оценивают безопасность транспорта, который возит малышей в в театры, ледовые городки, цирк и аквапарк
Елена БЛАГИНИНА
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В Екатеринбурге госинспекторы технического надзора ГИБДД проверяют транспорт, который перевозит детей в театры, ледовые городки, цирк, аквапарк.

- 4 января были проверены автобусы, прибывшие на цирковое представление, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. - Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверили наличие опознавательных знаков, техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность ремней безопасности и все необходимые для перевозки детей документы.

За нарушения правил перевозки детей за время утреннего рейда в отношении 2 водителей возбудили административные производства. Всего за 4 дня проверили больше 40 автобусов.

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