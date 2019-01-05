Правительство Свердловской области поможет семье школьницы, которая поехала на Кремлевскую елку и умерла

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:02:53+03:00

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Трагедия с 12-летней Мариной (имя изменено. - Прим. ред) из Среднеуральска произошла в Москве в ночь на пятницу, 4 января. Девочка страдала генетическим заболеванием, но, несмотря на это, хорошо училась и смогла получить приглашение на Кремлевскую елку. Школьница, не раздумывая, согласилась поехать - посещение главного новогоднего праздника страны было желанием и девочки, и ее родителей.

Однако, ночью Марине стало плохо - помочь ей не успели.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье девочки, а также дал поручения не только об оказании финансовой помощи, но и об организационном содействии в транспортировке тела в Свердловскую область, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

К слову, поездки на Кремлевскую елку всегда находятся на особом контроле - детей сопровождают педагоги и медики.

- Поездка семьи из Среднеуральска была организована одним из негосударственных благотворительных фондов, который, очевидно, не обеспечил безопасность тяжелобольного ребенка, - подчеркнули в департаменте.