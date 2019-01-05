2019-01-05T09:58:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге вернули холодную воду в дома на Ботанике

Специалисты "Водоканала" разобрались с поврежденным водопроводом и восстановили водоснабжение
Елена БЛАГИНИНА
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Специалисты быстро восстановили водоснабжениеСпециалисты быстро восстановили водоснабжениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге устранили последствия коммунальной аварии, из-за которой без холодной воды еще 3 января остались 963 человека. В дома № 55/1 и 55/2 на улице Крестинского тогда перестала поступать холодная вода - жильцы стали жаловаться на слабый напор. Оказалось, что это произошло из-за повреждения водопровода.

На место тут же выслали специалистов, которые экстренно исправили поломку.

- Сейчас давление в водопроводных трубах восстановлено, - сообщили в Центральной диспетчерской службе по вопросам ЖКХ.

Стоит отметить, что водоснабжение отсутсвовало менее 12 часов.

- Авария повлияла на водоснабжение двух десятиэтажных домов, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - Все было восстановлено в максимально короткие сроки.

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