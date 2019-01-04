2019-01-04T18:34:24+03:00
Общество

На мосту в Екатеринбурге снова появился указатель логова местных черепашек-ниндзя

Автор плаката Сергей Рожин поясняет, почему плакат возвращается уже в четвертый раз
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей РожинФото: Сергей Рожин
Изменить размер текста:

Под мостом на улице Малышева снова появился плакат «Ekaterinburg Turtles» — «Уральские черепахи». Этот плакат в 2013 году придумал уличный художник Сергей Рожин. С тех пор черепашья табличка то пропадает, то появляется снова. В том году плакат срывали из-за работ по благоустройству набережной. А сейчас он появился снова.

— Мне фотографию прислали друзья, которые проходили мимо. Я даже не знаю, кто повесил новый плакат, – поделился Сергей Рожин. — Самый первый плакат, который я сделал, тут провисел пять лет. Как показала практика, он вписывается в архитектуру и отлично смотрится. При этом не оскорбляет ни чьих чувств и не является актом вандализма, а наоборот украшает место. Потому горожане к нему так прикипели. Люди, которые росли в эпоху 90-х как я, и помнят мультфильмы про черепашек-ниндзя. Поэтому плакат «врезался» в памяти у горожан и гостей города.

Между прочим, это четвертый по счету плакат черепашьего логова. Кто-то вернул табличку на место и прочно приклеил. Но художник к возвращениям плаката не причастен. Просто кто-то из горожан самостоятельно берет за основу принт со странички художника, распечатывает и прикрепляет к мосту.

— В этом то и была задумка – чтобы горожане сами почувствовали плакат как часть окружающего пространства города, и сами бы его защищали, — поясняет Сергей. — История продолжается.

По словам автора плакат в этом месте он задумал повесить еще с детства:

— Маленьким, проезжая этот мост, я представлял себе, что тут могло бы быть логово тех самых супер-черепах из мультика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С высоты птичьего полёта: фотографы сделали панораму ледового городка Екатеринбурга
Тысячи гвоздик и голуби в чемодане: топ-10 громких задержаний на таможне Екатеринбурга
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили больше 40 автобусов, перевозящих детей
78 тысяч кредитов: уральцы установили рекорд по покупке квартир в ипотеку
На водителя лесовоза, по вине которого погиб отец с двумя полугодовалыми детьми, завели уголовное дело
На трассе «Екатеринбург-Тюмень» из-за аварии временно закрыли движение для грузовиков
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
За четыре дня каникул свердловские полицейские поймали 200 пьяных водителей
В Екатеринбурге из горящего медцентра эвакуировали семерых детей
В Екатеринбурге на неделю ограничат движение на кольце Объездной дороги
В Новоуральске местные Бони и Клайд ограбили незрячего пенсионера
Уральский автогонщик Сергей Карякин отправился с командой в Перу на Dakar-2019
В Екатеринбурге загорелся гипермаркет «Лента»
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками
В Нижнем Тагиле при пожаре в общежитии погибли двое мужчин
В центре Химмаша схлестнулись три легковушки
Под Первоуральском сгорела пилорама
Пострадали врачи: в Екатеринбурге легковушка влетела в скорую помощь
В Свердловской области стартовала «мусорная реформа»
Гордума Екатеринбурга стала больше работать