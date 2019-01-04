На мосту в Екатеринбурге снова появился указатель логова местных черепашек-ниндзя

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:34:24+03:00

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Под мостом на улице Малышева снова появился плакат «Ekaterinburg Turtles» — «Уральские черепахи». Этот плакат в 2013 году придумал уличный художник Сергей Рожин. С тех пор черепашья табличка то пропадает, то появляется снова. В том году плакат срывали из-за работ по благоустройству набережной. А сейчас он появился снова.

— Мне фотографию прислали друзья, которые проходили мимо. Я даже не знаю, кто повесил новый плакат, – поделился Сергей Рожин. — Самый первый плакат, который я сделал, тут провисел пять лет. Как показала практика, он вписывается в архитектуру и отлично смотрится. При этом не оскорбляет ни чьих чувств и не является актом вандализма, а наоборот украшает место. Потому горожане к нему так прикипели. Люди, которые росли в эпоху 90-х как я, и помнят мультфильмы про черепашек-ниндзя. Поэтому плакат «врезался» в памяти у горожан и гостей города.

Между прочим, это четвертый по счету плакат черепашьего логова. Кто-то вернул табличку на место и прочно приклеил. Но художник к возвращениям плаката не причастен. Просто кто-то из горожан самостоятельно берет за основу принт со странички художника, распечатывает и прикрепляет к мосту.

— В этом то и была задумка – чтобы горожане сами почувствовали плакат как часть окружающего пространства города, и сами бы его защищали, — поясняет Сергей. — История продолжается.

По словам автора плакат в этом месте он задумал повесить еще с детства:

— Маленьким, проезжая этот мост, я представлял себе, что тут могло бы быть логово тех самых супер-черепах из мультика.