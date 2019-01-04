2019-01-04T15:24:04+03:00
Общество

С высоты птичьего полёта: фотографы сделали панораму ледового городка Екатеринбурга

Зрители могут совершить виртуальную прогулку по зимнему сооружению
Анна КОСНЫРЕВА
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Ледовый городок в этом году посвящен сказам БажоваЛедовый городок в этом году посвящен сказам БажоваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фотографы Екатеринбурга сделали снимки ледового городка на площади 1905 года камерами с квадрокоптера. И составили из них масштабную панораму.

Панорамный городок появился в интернете на следующий день после официального открытия ледового.

– Снимки в высоком разрешении сделаны с двух точек — со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта. Они сделаны с помощью квадрокоптеров. Фотографы специально выбрали темное время суток, чтобы на панораме во всей красе была видна праздничная подсветка, — рассказали авторы фотопроекта из администрации Екатеринбурга.

Интересно, что панорамное изображение можно вращать, приближать и отдалять, чтобы полюбоваться городком со всех ракурсов. Посмотреть городок можно здесь.

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