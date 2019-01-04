2019-01-04T15:19:03+03:00
Общество

Тысячи гвоздик и голуби в чемодане: топ-10 громких задержаний на таможне Екатеринбурга

Эти пассажиры удивили даже бывалых таможенников
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
210 туфель на правую ногу везли из... Китая. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.210 туфель на правую ногу везли из... Китая. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.
Изменить размер текста:

Уральские таможенники аэропорта "Кольцово" составили топ-10 товаров, которые нарушители пытались провести без соответствующих документов. В основном это были товары из Китая. Например, китайские инструменты для народной медицины (их отправили на экспертизу), китайская бензопила, которую таможенники обнаружили в чемодане. А еще - 210 туфель на правую ногу... Тоже из Китая.

Кроме того, в список попали нарушители из Таджикистана. Так, один гражданин привез с собой 5 коробок посуды. Груз нужно было оформить как коммерческий. Но иностранец ответил, что штраф и таможенная пошлина выше цены посуды, поэтому тарелки и чашки так и остались на складе временного хранения. Другой привез с собой 48 костюмов на форум моды. Таможенники помогли оформить временный ввоз товаров без уплаты пошлины с условием вывезти из страны все ввезенные костюмы. А третий и вовсе пытался вывезти реле электромагнитного напряжения для тепловозов. Внимание таможенников привлекли четыре огромных мешка для хранения картофеля. В них таможенники нашли 35 реле весом аж 75,5 килограммов!

Пассажир из Душанбе прятал в ручной клади голубей, посадив их в картонной коробку с отверстиями. Птиц вез в подарок близким. Но у голубей не было справки о ветконтроле. Представителям Россельхознадзора решили отправить птиц обратно тем же рейсом, спустя 45 минут. А гражданка России намеревалась вывести в Германию сувенир от родственников - киотный крест, который является культурной ценностью и для его вывоза необходимо разрешение министерства культуры РФ.

Также в списке нарушителей оказались 2000 гвоздик и коробки новогодних игрушек и гирлянд.

— Всех нарушителей таможенники останавливали в «зеленом коридоре», переступать за черту которого разрешается только в случае, если нет товаров, подлежащих декларированию, - поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С высоты птичьего полёта: фотографы сделали панораму ледового городка Екатеринбурга
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили больше 40 автобусов, перевозящих детей
78 тысяч кредитов: уральцы установили рекорд по покупке квартир в ипотеку
На водителя лесовоза, по вине которого погиб отец с двумя полугодовалыми детьми, завели уголовное дело
На трассе «Екатеринбург-Тюмень» из-за аварии временно закрыли движение для грузовиков
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
За четыре дня каникул свердловские полицейские поймали 200 пьяных водителей
В Екатеринбурге из горящего медцентра эвакуировали семерых детей
В Екатеринбурге на неделю ограничат движение на кольце Объездной дороги
В Новоуральске местные Бони и Клайд ограбили незрячего пенсионера
Уральский автогонщик Сергей Карякин отправился с командой в Перу на Dakar-2019
В Екатеринбурге загорелся гипермаркет «Лента»
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками
В Нижнем Тагиле при пожаре в общежитии погибли двое мужчин
В центре Химмаша схлестнулись три легковушки
Под Первоуральском сгорела пилорама
Пострадали врачи: в Екатеринбурге легковушка влетела в скорую помощь
В Свердловской области стартовала «мусорная реформа»
Гордума Екатеринбурга стала больше работать