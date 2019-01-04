Тысячи гвоздик и голуби в чемодане: топ-10 громких задержаний на таможне Екатеринбурга

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:19:03+03:00

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Уральские таможенники аэропорта "Кольцово" составили топ-10 товаров, которые нарушители пытались провести без соответствующих документов. В основном это были товары из Китая. Например, китайские инструменты для народной медицины (их отправили на экспертизу), китайская бензопила, которую таможенники обнаружили в чемодане. А еще - 210 туфель на правую ногу... Тоже из Китая.

Кроме того, в список попали нарушители из Таджикистана. Так, один гражданин привез с собой 5 коробок посуды. Груз нужно было оформить как коммерческий. Но иностранец ответил, что штраф и таможенная пошлина выше цены посуды, поэтому тарелки и чашки так и остались на складе временного хранения. Другой привез с собой 48 костюмов на форум моды. Таможенники помогли оформить временный ввоз товаров без уплаты пошлины с условием вывезти из страны все ввезенные костюмы. А третий и вовсе пытался вывезти реле электромагнитного напряжения для тепловозов. Внимание таможенников привлекли четыре огромных мешка для хранения картофеля. В них таможенники нашли 35 реле весом аж 75,5 килограммов!

Пассажир из Душанбе прятал в ручной клади голубей, посадив их в картонной коробку с отверстиями. Птиц вез в подарок близким. Но у голубей не было справки о ветконтроле. Представителям Россельхознадзора решили отправить птиц обратно тем же рейсом, спустя 45 минут. А гражданка России намеревалась вывести в Германию сувенир от родственников - киотный крест, который является культурной ценностью и для его вывоза необходимо разрешение министерства культуры РФ.

Также в списке нарушителей оказались 2000 гвоздик и коробки новогодних игрушек и гирлянд.

— Всех нарушителей таможенники останавливали в «зеленом коридоре», переступать за черту которого разрешается только в случае, если нет товаров, подлежащих декларированию, - поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.