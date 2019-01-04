2019-01-04T14:20:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили больше 40 автобусов, перевозящих детей

Водители двух транспортных средств привлечены к ответственности
Анна КОСНЫРЕВА
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Инспекторы проверяют автобусы, на которых детвору развозят в театры, ледовые городки, цирк и аквапарк. К примеру, сегодня проверили автобусы, которые привезли детей на цирковое представление. Специалисты обратили внимание на наличие опознавательных знаков, техническое состояние автобусов, исправность ремней безопасности и наличие необходимых документов для перевозки детей. Под особым контролем — отметки в путевом листе водителя о медосмотре и проверка стажа работы— не менее трех лет.

— За нарушения правил перевозки детей за время утреннего рейда в отношении двух водителей возбуждены административные производства. В первом случае нарушение касалось отсутствия на автобусе, перевозящего детей, обязательного знака об ограничении скорости движения транспортного средства до 60 км в час, в втором случае у водителя автобуса отсутствовала требуемая законодательством документация о перевозке пассажиров, — рассказали о результатах в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Также, каждый автобус перед выездом на линию должен пройти техническую проверку.

— При выезде на линию к месту посадки детей - пассажиров водитель должен лично проверить состояние автобуса, так как на счету детская безопасность, - пояснил госинспектор отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга капитан полиции Ринат Вахитов.

За четыре дня инспекторами гостехнадзора ГИБДД проверено более 40 автобусов, по итогам которого два водителя привлечены к административной ответственности.

Такие проверки будут идти все новогодние праздники.

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