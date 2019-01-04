78 тысяч кредитов: уральцы установили рекорд по покупке квартир в ипотеку

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:21:35+03:00

За год уральцы оформили в Сбербанке ипотечных кредитов на 123,5 миллиарда рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Минувший 2018 год стал рекордным по объемам жилищного кредитования на Урале.

— За год уральцы оформили в Сбербанке ипотечных кредитов на 123,5 миллиарда рублей, на треть больше, чем годом ранее. Количество выданных жилищных займов выросло на 25%, составив 78 тысяч кредитов, — посчитали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России

За год ипотеку получили 27,5 тысяч клиентов в Свердловской области, оформив кредитов на самую большую сумму в регионе — 48,4 миллиардов рублей. Тем временем, в Челябинской области за ипотекой обратились 17,2 тысячи клиентов на сумму 22,4 миллиарда рублей, в Курганской области — 3,6 тысяч жителей на сумму 4,5 миллиарда рублей, а в Башкирии – 29,8 тысяч кредитов на 48,1 миллиардов рублей.

Максимальная средняя сумма кредита также зафиксирована в Свердловской области — 1,75 миллиона рублей.

Многие оформили кредиты онлайн:

— Сбербанк развивает онлайн-площадку для вопросов по приобретению недвижимости – портал «ДомКлик»,- отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. — По Уральскому региону более 30% всех заявок подается в банк через этот дистанционный канал.