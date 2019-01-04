На водителя лесовоза, по вине которого погиб отец с двумя полугодовалыми детьми, завели уголовное дело

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:15:52+03:00

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Сотрудники уральской полиции продолжают разбираться в деталях страшного ДТП, которое произошло накануне поздним вечером на трассе под Нижним Тагилом. На 50 километре лесовоз занесло на повороте. Его прицеп вынесло на встречную полосу. В итоге под него угодили три легковых автомобиля. Самый сильный удар достался отечественному ВАЗу. В нем ехала семья из пяти человек. Супруги, двое их шестимесячных детей и их бабушка.

В результате аварии муж, двое малышей и пенсионерка погибли. Женщину на «скорой» доставили в больницу.

Водителя лесовоза задержали на месте. Не смотря на то, что алкоголя в его крови обнаружено не было силовики возбудили уголовное дело.

- Представители МВД возбудили уголовное дело по статье - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы.