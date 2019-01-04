На трассе «Екатеринбург-Тюмень» из-за аварии временно закрыли движение для грузовиков

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:41:20+03:00

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Около 11:00 на 27-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» возле Бобровки произошло ДТП с двумя автомобилями. Искореженные автомобили перегородили проезжую часть. На место аварии выехали «скорая» и ГИБДД. Из-за этого на трассе скопилась пробка.

- Движение на участке затруднено в сторону Екатеринбурга. Временно закрыто движение для грузовых транспортных средств, - предупреждают в ФКУ «Уралуправтодор». - Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения. Будьте внимательными на дорогах.

В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).