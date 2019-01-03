В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:07:43+03:00

Ледовые шедевры у Храма-на Крови создают 19 команд со всей страны

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В уральской столице начал работу XIII Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». За несколько дней до Рождества мастерам предстоит превратить бесформенные ледяные блоки в настоящие шедевры.

Темами фестиваля в этом году стали: «Праздник Рождества Христова», «Под Патриаршим омофором» к 430-летию установления Патриаршества на Руси, «Христианский мудрец Иван Андреевич Крылов» к 250-летию баснописца, «Я была тогда с моим народом…» к 130-летию Анны Ахматовой.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Для изготовления ледовых скульптур было завезено 150 кубометров льда с Северского водоема. В общей сложности ледовые шедевры у Храма-на Крови создают 19 команд из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Соликамска и Нарьян-Мара, Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 января жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и мэра Александра Высокинского назовет имена победителей.

Помимо этого скульпторы поборются за приз главы Екатеринбургской митрополии, приз зрительских симпатий, приз Храма-Памятника на Крови и приз благотворителей.