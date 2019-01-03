2019-01-03T11:04:51+03:00
Общество

За четыре дня каникул свердловские полицейские поймали 200 пьяных водителей

Некоторые сели за руль уже будучи лишенными прав
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рейды ГИБДД продлятся до окончания новогодних каникулРейды ГИБДД продлятся до окончания новогодних каникулФото: Алексей БУЛАТОВ
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Только за первые четыре праздничных дня свердловские инспекторы ГИБДД поймали на дорогах региона 393 водителя-нарушителя. Из них 108 человек сели за руль, не имея удостоверения, еще 23 оказались лишены прав.

Но львиная доля нарушителей пришлась на пьяных ездоков - таких оказалось 203 человека. Из них 34 отказались от медицинского освидетельствования. Всем им грозит административная ответственность. Еще 25 человек сели за руль "под шофе" повторно, на них теперь заведут уже уголовные дела.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет, - напомниили в областной Госавтоинспекции. - Тем, кто в праздники употребил алкголь, стоит воспользоваться услугами такси или общественным транспортом.

Свидетелей пьяного вождения просят сообщать об этом на номер дежурной части УГИБДД 269-77-00.

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