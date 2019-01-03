2019-01-03T09:41:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящего медцентра эвакуировали семерых детей

В здании вспыхнул один из врачебных кабинетов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В уральской столице накануне горел медицинский центр на улице Бардина. Несмотря на праздники в больнице был достаточно плотный график приема. В момент ЧП в здании находились 10 человек, из которых 7 - дети.

Очагом возгорания стал один из врачебных кабинетов на шестом этаже медцентра. К счастью, пожарная сигнализация сработала вовремя, и сотрудники быстро вывели пациентов на улицу, а затем разместили в соседнем здании больницы.

- Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня за пределы кабинета, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В течение 7-ми минут пожар потушен. В тушении были задействованы 5 единиц техники, 18 человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

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