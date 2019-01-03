В Екатеринбурге на неделю ограничат движение на кольце Объездной дороги

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге из-за строительства развязки изменится схема движения на кольце Объездной дороги и улице Серафимы Дерябиной. С 3 по 10 января рабочие будут прокладывать здесь новую ливневую канализацию, поэтому проезд будет ограничен.

Это коснется автомобилистов, едущих по оси Объездной со стороны Амундсена в направлении Московского тракта, а также выезжающих из микрорайона Академический в сторону центра города.

Схема: екатеринбург.рф

Чтобы ремонт совсем не парализовал движение, строители оборудовали для водителей временную проезжую часть. Ее ширина составляет 10 метров, что позволит транспорту ехать в три ряда. Свободно передвигаться смогут и пешеходы - для них отсыпан 1,5-метровый тротуар.

- Что касается дополнительных путей объезда для транзитного транспорта, следующего по Объездной дороге со стороны Амундсена в направлении Московского тракта, то на период закрытия кольцевого движения им рекомендовано уходить по временному отрезку проезжей части улицы Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка Бардина и Зоологической. Там разворачиваться, чтобы вновь выехать на кольцо и уйти по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов, - рассказали в пресс-службе мэрии.