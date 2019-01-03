В Новоуральске местные Бони и Клайд ограбили незрячего пенсионера

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:03:16+03:00

Злоумышленники забрали у старика деньги, одежду и даже еду

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Пока большинство свердловчан радостно праздновали наступление Нового года, пожилой житель Новоуральска пережил настоящий кошмар. Около полуночи в дом 79-летнего старика ворвались двое незнакомцев.

Чтобы «обезвредить» хозяина жилища мужчина и женщина несколько раз ударили пенсионера. Однако оказать сопротивления дедушка все равно бы не смог, так как является инвалидом по зрению.

- Злоумышленники похитили банковскую карту, личные вещи и продукты питания. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Участковые уполномоченные провели поквартирный обход и «по горячим следам» вычислили грабителей, - расказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский». - Ими оказались ранее неоднократно судимые безработные 28-летний мужчина и его 45-летняя подруга.

Сейчас подозреваемые взяты под стражу, на них заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь местным Бони и Клайду грозит до 10 лет колонии.