2019-01-03T08:03:16+03:00
Общество

В Новоуральске местные Бони и Клайд ограбили незрячего пенсионера

Злоумышленники забрали у старика деньги, одежду и даже еду
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»Фото: МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
Изменить размер текста:

Пока большинство свердловчан радостно праздновали наступление Нового года, пожилой житель Новоуральска пережил настоящий кошмар. Около полуночи в дом 79-летнего старика ворвались двое незнакомцев.

Чтобы «обезвредить» хозяина жилища мужчина и женщина несколько раз ударили пенсионера. Однако оказать сопротивления дедушка все равно бы не смог, так как является инвалидом по зрению.

- Злоумышленники похитили банковскую карту, личные вещи и продукты питания. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Участковые уполномоченные провели поквартирный обход и «по горячим следам» вычислили грабителей, - расказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский». - Ими оказались ранее неоднократно судимые безработные 28-летний мужчина и его 45-летняя подруга.

Сейчас подозреваемые взяты под стражу, на них заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь местным Бони и Клайду грозит до 10 лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
За четыре дня каникул свердловские полицейские поймали 200 пьяных водителей
В Екатеринбурге из горящего медцентра эвакуировали семерых детей
В Екатеринбурге на неделю ограничат движение на кольце Объездной дороги
Уральский автогонщик Сергей Карякин отправился с командой в Перу на Dakar-2019
В Екатеринбурге загорелся гипермаркет «Лента»
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками
В Нижнем Тагиле при пожаре в общежитии погибли двое мужчин
В центре Химмаша схлестнулись три легковушки
Под Первоуральском сгорела пилорама
Пострадали врачи: в Екатеринбурге легковушка влетела в скорую помощь
В Свердловской области стартовала «мусорная реформа»
Гордума Екатеринбурга стала больше работать