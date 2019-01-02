В Екатеринбурге загорелся гипермаркет «Лента»

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:31:46+03:00

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Вечером 2 января в Академическом районе Екатеринбурга на улице Академика Сахарова почти сто человек выбежали на улицу из «Ленты» - сработала пожарная сигнализация. Пожарные сработали оперативно и вскоре приехали на место ЧП. Сразу же эвакуировали работников гипермаркета и покупателей, а после начали тушить огонь и выяснять причину возгарания.

- На место выезжали семь единиц пожарно-спасательной техники, 23 сотрудника МЧС, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Произошло короткое замыкание нагревающего кабеля в канализационной трубе. К счастью, обошлось без последующего горения на автомобильной парковке гипермаркета.

В общей сложности было эвакуировано 90 человек, среди них 30 работников «Ленты». Никто не пострадал. Пожарные осмотрели места происшествия, угрозы людям не оказалось. Персонал и покупатели вернулись в гипермаркет, который вновь работает в прежнем режиме.