В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:06:07+03:00

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Вечером 1 января в одну из больниц Екатеринбурга позвонили и попросили о помощи - сразу шести людям, находившимся в одной квартире в пятиэтажке на Бисертской, стало плохо. К пострадавшим на Елизавету выехала «Скорая помощь» и полиция. Оказалось, что молодые люди отравились наркотиками.

- Работники медицинского учреждения сразу же сообщили о произошедшем в дежурную часть отдела полиции № 13, - рассказывает Ирина Бучельникова, официальный представитель УМВД Екатеринбурга. - После чего на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции. В данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи.

Пятеро пострадавших попали в областной токсикологический центр, а одного доставили в токсикологическое отделение городской больницы № 14.Сотрудники больницы поставили предварительный диагноз «отравление психоактивными веществами». Также еще предстоит выяснить, какими именно наркотиками отравились молодые люди.