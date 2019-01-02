В Нижнем Тагиле при пожаре в общежитии погибли двое мужчин

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:12:48+03:00

Пожар начался ночью, но несмотря на то, что все уже спали, многим удалось спасти Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Празднование нового года в квартире на улице Щорса, 21 в Нижнем Тагиле обернулось ужасной трагедией. В ночь с 1 на 2 января загорелась квартира на третьем этаже, где проживали два мужчины. Соседи почувствовали запах дыма и быстро вызвали спасателей, поэтому пятнадцать человек, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Некоторых пожарные эвакуировали с помощью пожарной автолестницы и приставной трехколенной лестницы, большинство жителей выбежали на улицу по лестнице. Правда, двое из них отравились продуктами горения - их госпитализировали в городской токсикоцентр. Однако хозяевам злосчастной квартиры, в которой произошел пожар, спастись не удалось.

- Ими оказались мужчины 38-ми и 49-ти лет, - рассказывает подробности Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР. - Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Криминальная составляющая инцидента пока не подтверждается. Сейчас тела мужчин направили на вскрытие для установления точной причины смерти.

Также сотрудники следственного комитета проводят осмотр места, где начался пожар. Опрашивают жителей общежития. И вместе с работниками МЧС выясняют точную причину возгорания. По итогам проверки органы СКР примут процессуальное решение.