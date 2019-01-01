В центре Химмаша схлестнулись три легковушки

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:27:25+03:00

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Днем, 1 января, в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге движение общественного транспорта было временно остановлено из-за ДТП с участием сразу трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла на улице Грибоедова, по которой курсируют троллейбусы №1 и №6.

Никто зи людей в ДТП не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной инцидента. В настоящее время движение общественного транспорта возобновлено.