В центре Химмаша схлестнулись три легковушки
Из-за ДТП движение в микрорайоне затруднено
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Днем, 1 января, в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге движение общественного транспорта было временно остановлено из-за ДТП с участием сразу трех легковых автомобилей.
По словам очевидцев, авария произошла на улице Грибоедова, по которой курсируют троллейбусы №1 и №6.
Никто зи людей в ДТП не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной инцидента. В настоящее время движение общественного транспорта возобновлено.