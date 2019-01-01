Пострадали врачи: в Екатеринбурге легковушка влетела в скорую помощь

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:28:38+03:00

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В Екатеринбурге 1 января произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, с которым столкнулась легковушка BMW.

Инцидент приключился возле дома №205 по улице 8 Марта, когда автомобиль с врачами выезжал из двора на проезжую часть, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В момент аварии в скорой помощи находились три медика, которые получили травмы. Сейчас на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД.