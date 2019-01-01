Гордума Екатеринбурга стала больше работать
Гордума Екатеринбурга по итогам работы в четвертом квартале 2018 года увеличила количество проведенных заседаний с 62 до 68 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Депутаты седьмого созыва посетили три отраслевых объекта в ходе своей работы. В 2017 году таких выездов не было вовсе.
Спикер Гордумы Игорь Володин по итогам работы в 2018 году высоко оценил работу своих коллег.
- Если оценивать проделанную работу по пятибальной системе, можно поставить "пятерку", - заявил Володин.
Отметим, что депутаты нового созыва несколько раз попадали в информационную повестку с неоднозначными поводами.
Так, в сентябре народные избранники неожиданно единогласно утвердили нового мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а в декабре решили повысить его зарплату. После вмешательства Москвы и губернатора Свердловской области депутаты также оперативно отменили собственное решение.
Кроме этого, самый молодой депутат 23-летний Андрей Пирожков успел похвалить ГУЛАГ и оправдать репрессии Иосифа Сталина.