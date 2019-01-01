Гордума Екатеринбурга стала больше работать

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:14:33+03:00

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Гордума Екатеринбурга по итогам работы в четвертом квартале 2018 года увеличила количество проведенных заседаний с 62 до 68 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Депутаты седьмого созыва посетили три отраслевых объекта в ходе своей работы. В 2017 году таких выездов не было вовсе.

Спикер Гордумы Игорь Володин по итогам работы в 2018 году высоко оценил работу своих коллег.

- Если оценивать проделанную работу по пятибальной системе, можно поставить "пятерку", - заявил Володин.

Отметим, что депутаты нового созыва несколько раз попадали в информационную повестку с неоднозначными поводами.

Так, в сентябре народные избранники неожиданно единогласно утвердили нового мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а в декабре решили повысить его зарплату. После вмешательства Москвы и губернатора Свердловской области депутаты также оперативно отменили собственное решение.

Кроме этого, самый молодой депутат 23-летний Андрей Пирожков успел похвалить ГУЛАГ и оправдать репрессии Иосифа Сталина.