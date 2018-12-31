На Урале ликвидировали склад немаркированного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-31T12:58:43+03:00

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Сотрудники ФСБ и полиции Новоуральска Свердловской области выявили крупный склад с немаркированной алкогольной продукцией в промышленной зоне на улице Монтажников.

Фото: Валерий Горелых

В помещениях нелегальной точки была обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция объемом 73 тыс. литров и стоимостью 1,7 миллиона рублей. В помещениях находилось 13 наименований товара, включая 11 видов водки, бренди и коньяк. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Участники рейда подозревают бизнесмена в корыстном умысле, направленном на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, - отметил Горелых.

Среди изъятой продукции была водка «Серебро премиум», «Финская Серебро», «Родники Сибири», «Абсолют», «Арбатская», «Нефть желтая», «Нефть серая», «Рублевская», «Царская», «Фаворит», «Хортица Платинум», бренди «Старый кенигсберг» и коньяк «Дербент».

Следственные органы ОВД Новоуральска возбудили уголовное дело 171.1 статье уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.