Новый год без происшествий: инструкция для уральцев от МЧС

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-31T11:48:15+03:00

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В преддверии новогодних праздников уральские спасатели призывают всех и каждого соблюдать правила безопасности, быть осторожными в быту, беречь свою жизнь и жизнь родных вам людей! Вот несколько советов, которые могут вам пригодиться.

Пожары

Будьте осторожны с огнем и соблюдайте простые правила – не курите в постели, не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами, не перегружайте электропроводку.

В зимний период отопительные приборы - самая частая причина пожаров. Необходимо особенно тщательно следить за печным отоплением и электрооборудованием.

Не злоупотребляйте спиртным! Одна из самых частых причин гибели человека - пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно полподушки или угол одеяла, а человек погиб, отравившись ядовитым дымом. Или другой пример, глава семьи, покурив на ночь на кухне, бросает окурок в пластмассовое мусорное ведро, оно тлеет, а через час вся семья умирает во сне.

Использование пиротехнических изделий запрещено в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, в жилых дворах и на балконах.

Правила безопасности на водоемах.

Главное – не злоупотреблять спиртным. В нетрезвом состоянии любители подлёдного лова зачастую либо обмораживаются, либо, наоборот, получают ожоги от костра в рыбацких палатках. Выезд на лед на машине всегда опасен и возможен только по официально разрешенным переправам.

Обстановка на дорогах

В мороз учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички.

Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Если вы оказались в опасной ситуации или стали очевидцем ЧП - звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101