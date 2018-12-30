2018-12-30T16:49:35+03:00
Общество

Шесть ледовых переправ открыты на севере Свердловской области

Переправы на реках Тавда и Сосьва находятся в Серовском, Таборинском и Гаринском районах
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Ледовые переправы как зимние дороги необходимы для передвижения транспорта и людей в отдаленных территориях. На севере области шесть переправ прошли проверку специалистами государственной инспекции по маломерным судам и признаны безопасными.

В Серовском городском округе на реке Сосьва функционируют три ледовые переправы. По ним обеспечивается сообщение с поселком Марсяты, деревней Магина и поселком Красный Яр. Грузоподъемность переправ Серов-Марсяты и Серов-Красный Яр составляет до 10 тонн, а переправы Серов-Магина — 5 тонн.

В Таборинском городском округе открыты 2 переправы: Чеур-Озерки грузоподъемностью 20 тонн и Кузнецово-Пальмино грузоподъемность 30 тонн.

На реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 км автодороги село Березовое – село Крутое открыта технологическая переправа для перевозки леса.

— Для обеспечения безопасности переправы обозначены маркировочными вехами, выставлен пост регулирования со шлагбаумом и пунктом для обслуживающего персонала. На переправах имеется в обязательном порядке спасательный пост, укомплектованный спасателями и средствами спасения: спасательный круг, страховочный канат, шест, лестница, — пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На очереди открытие еще 8 ледовых переправ.

Спасатели просят обратить внимание, что выезд на лед в несанкционированных местах опасен для жизни.

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