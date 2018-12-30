Живодер из Екатеринбурга выбросил свою собаку с 9-го этажа

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-30T10:52:36+03:00

Перед этим он собирался покончить и с собой

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Накануне к спасателям службы спасения «СОВА» поступил тревожный вызов. На улице Серафимы Дерябиной мужчина в неадекватном состоянии выбросил собаку с верхнего этажа, закрылся в квартире и угрожал покончить с собой. О случившемся сообщила его мать, которую он перед этим выставил в подъезд. Женщина испугалась за сына.

— Мы прибыли на место, чтобы открыть входную дверь. Так как квартира находится на девятом этаже, решили сначала утихомирить неадекватного гражданина, — пересказывают спасатели. — Мы вскрыли дверь, ведущую на чердак. После чего, забравшись на крышу, один из нас, надев снаряжение, проник через окно в квартиру. Действуя параллельно, другие оперативно вскрыли дверь.

Фото: Служба спасения "СОВА"

— На месте сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина, который находился в неадекватном состоянии. Его доставили в специализированное учреждение. К сожалению, мужчина выбросил своего питомца из окна 9 этажа, и собака погибла. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Кроме того, ему грозит наказание по закону по статье УК РФ 245 за жестокое обращение с животным.